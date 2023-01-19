Шалений попит на повій у Давосі. Таблоїди пишуть про неочікуваний бік форуму

Секс-працівниці з’їхалися на швейцарський курорт у надії спіймати VIP-клієнтів

Західні таблоїди звернули увагу на неочікувану сторону Всесвітнього економічного форуму, який зараз відбувається у швейцарському Давосі (проходить з 16 по 20 січня). На курорт, куди з’їхалися світові лідери та бізнесмени, в очікуванні заробітку також масово хлинули працівниці ескорту.

Деякі повії публічно зізнаються про "високий сезон" на свої послуги та пишуть пости у Twitter, а деякі — роздають коментарі журналістам популярних таблоїдів. Імен "клієнтів" не розкривають. Ось як виглядає темний бік Давосу:

Повія розповіла про клієнта з озброєними охоронцями

Німецька ескортниця Саломе Бальтус

Проституція у Швейцарії є легальною і визнається як економічна діяльність. Секс-працівниця з Німеччини Саломе Бальтус, яка також є колумністкою та письменницею, зупинилася в готелі неподалік Давоса. Дівчина веде блог у Twitter і ділиться досвідом зі Всесвітнього економічного форуму.

Повія у Twitter розповіла про клієнтів серед відвідувачів економічного форуму

"Побачення у Швейцарії під час (Всесвітнього економічного форуму, — ред.) означає дивитися на дула зброї охоронців у коридорі готелю о 2 годині ночі, а потім ділитися з ними розданими шоколадними цукерками з ресторану та пліткувати про багатих", — описує вона залаштунки форуму в одному із постів.

Повія додала, що після цього твіту їй почали писати швейцарські таблоїди. Одному з них, 20 Minuten, вона зізналася, що запитів на "послуги" на форумі було багато, однак вони надходять не від топ-політиків.

"У них немає ні часу, ні бажання. Треба вибирати між "наркотиком": сексом або політичною владою. Останнє сильніше, воно не залишає місця іншим інтересам і з’їдає людей повністю", — стверджує Саломе.

Однак вона не розкриває, хто насправді користується її послугами:

"Повірте, ви не захочете вступати з ними в судову тяганину", — каже повія.

Всіх повій забронювали ще перед форумом, — таблоїди

Попит на ексорт-послуги перед форумом був настільки великим, що навіть були створені спеціальні сайти для "бронювання", писав австрійський таблоїд Express.

"Коли ділова та політична еліта зустрічаються в Давосі на економічному форумі, це також означає одне: високий сезон для ескорт-послуг на швейцарському курорті. Дівчата, що надають особливо близькі до тіла послуги, повністю заброньовані до початку зустрічі", — йдеться у матеріалі.

Попри "величезну пропозицію" і високі ціни, в результаті попит задовольнити не вдалося.

"Повії збираються в Давосі на щорічну зустріч світової еліти, де попит на сексуальні послуги стрімко зростає під час економічного саміту"

Менеджер ескорт-служби у місті Ааргау, яке розташоване приблизно за 160 кілометрів від Давоса, розповів таблоїду 20 Minuten про попит на повій на кожному економічному саміті. Ця "організація" отримала 11 замовлень і 25 запитів, менеджер припускає, що протягом тижня замовлень буде значно більше.

"Деякі також бронюють ескорт для себе та своїх співробітників на вечірку, або навіть у номер готелю", — сказала менеджер ескорт-служби.

Щоб забронювати одну з секс-працівниць на чотири години, потрібно заплатити понад 1600 доларів, тоді як одна ніч може коштувати до 2770 доларів, йдеться у звіті Indy100.

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2500 доларів за ніч, німці скупі на чайові

Повія Ліана розповіла німецькій газеті Bild про свого постійного клієнта, американця, який під час своїх візитів до Давосу платить їй 750 доларів за годину або 2500 доларів за всю ніч, а також покриває витрати за дорогу.

Вона додала, що одягається в діловий одяг, щоб зливатися з натовпом на Всесвітньому економічному форумі та не привертати до себе додаткової уваги.

Стаття Bild "Бум ескорту в Давосі"

Ескортниця розповідає, що кілька років тому її запросив працівник німецької промислової групи в Давосі:

"Він фактично замовив мене на чотири години. Але потім все сталося по-іншому: не минуло й десяти хвилин, як він відчув оргазм. Незабаром після цього він хропів у ліжку поруч зі мною", — згадує вона і сміється.

Однак Ліана віддає перевагу американцям і британцям у ліжку, бо каже, що "німці скупі на чайові".

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На високий сезон проституції у Давосі звертають увагу не лише таблоїди. Пару років тому поважне видання The Times провело журналістське розслідування про секс-працівниць на саміті. Журналісти порахували, що у 2020 році щонайменше 100 відомих повій відвідали саміт у Давосі.

Однак є і зворотна сторона медалі — на таких зібраннях поширені сексуальні домагання з боку високопоставлених бізнесменів.

Інше видання, inews.co.uk цитує слова ескортниці, яка скаржиться, що форум у Давосі є найгіршим у питанні захисту від домагань, бо винуватці знаходяться серед їхніх привілейованих друзів, тому їм легко ухилятися від відповідальності.

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