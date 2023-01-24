Украинцев могут массово эвакуировать из Грузии: все дело в россиянах

Эвакуация будет проходить при наличии реальных угроз жизни и безопасности

В связи с массовым наплывом россиян в Грузию, который может усилится в случае восстановления авиасообщения страны с россией, посольство Украины в Тбилиси не исключает возможности эвакуации украинских граждан. Это произойдет, если нашим гражданам будет угрожать опасность.

В интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что в случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности посольство не исключает возможность обращения к международным организациям и международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии.

"Но подчеркиваю: при наличии реальных угроз их жизни и безопасности. Сидеть, сложа руки, мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения их защиты и безопасности. Это наш главный приоритет", — подчеркнул дипломат.

По словам Касьянова, на фоне значительного роста угрозы безопасного пребывания в Грузии в связи с аномальным наплывом россиян посольство всячески способствует возвращению наших граждан в Украину.

"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех, наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный", — добавил Касьянов.

Стоит отметить, что на днях глава МИД рф выразил надежду, что прямое авиасообщение между россией и Грузией вскоре будет восстановлено. Об этой идее одобрительно высказался лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. При этом Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против такого решения.

Напомним, ранее мы писали о том, что граждане рф требуют к себе особого отношения в Грузии, но не получают его.

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