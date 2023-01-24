Українців можуть масово евакуювати з Грузії: вся справа у росіянах

Евакуація проходитиме за наявності реальних загроз життю та безпеці

У зв’язку з масовим напливом росіян до Грузії, який може посилитися у разі відновлення авіасполучення країни з росією, посольство України у Тбілісі не відкидає можливості евакуації українських громадян. Це станеться, якщо нашим громадянам загрожуватиме небезпека.

В інтерв’ю "Європейській правді" тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що у разі відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій та міжнародних партнерів для того, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії

"Але наголошую: за наявності реальних загроз їх життю та безпеці. Сидіти, склавши руки, ми не будемо. Ми працюватимемо і забезпечуватимемо все від нас залежне для забезпечення їхнього захисту та безпеки. Це наш головний пріоритет", — підкреслив дипломат.

За словами Касьянова, на тлі значного зростання загрози безпечного перебування у Грузії у зв’язку з аномальним напливом росіян посольство всіляко сприяє поверненню наших громадян до України.

"Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих, найбільш уразливих верств населення України, які справді не мають коштів для повернення. При цьому ми розглядаємо наземний транспорт як найоптимальніший", — додав Касьянов.

Варто зазначити, що днями глава МЗС росії висловив сподівання, що пряме авіасполучення між росією та Грузією незабаром буде відновлено. Про цю ідею схвально висловився лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе. При цьому Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти такого рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що громадяни росії вимагають до себе особливого відношення в Грузії, але не отримують його.

Також ми повідомляли, що соратниця Саакашвілі пояснила, чому Грузія не допомагає Україні.