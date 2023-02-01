В Грузии сделали неожиданное заявление насчет ее территорий и Украины

Президент Грузии призвала Запад не повторять ошибок 2008 и 2014 годов

Будущее соглашение об исходе войны россии против Украины должно также включать вывод российских войск с территории оккупированных территорий Грузии.

Такое мнение озвучила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg. Она отметила, что никто не должен думать о том, что вопрос текущей войны не может быть решен без вывода российских сил со всех оккупированных территорий.

"россия должна уяснить, где проходят ее границы", — сказала Зурабишвили.

При этом президент отметила, что окончательное поражение россии в войне против Украины стремительно приближается, поскольку москва уже полностью "проиграла все битвы, если не полностью войну".

По ее словам, если Запад не потребует полного вывода российской армии из оккупированных территорий то повторит ошибки, которые он допускал в годы вторжения россии в Грузию и оккупации Крыма.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину Грузия отказалась вводить санкции против страны-агрессора, а также отклонила запрос Киева на передачу ЗРК "Бук". Примечательно, что речь идет о комплексах, которые были ей переданы Украиной в 2008 году для защиты от российской авиации.

По мнению одной из соратниц Михеила Саакашвили, это связано с влиянием на власть одного из пророссийских олигархов.