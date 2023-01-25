У Зеленского описали ключевой сценарий поражения россии в войне

Советник главы ОПУ рассказал о ключевом сценарии победы Украины

Оккупационная группировка в Украине непременно в ближайшее время перейдет в наступление, что приведет к огромным потерям в ее рядах.

Как сообщил в своем Telegram-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, согласно планам украинского контрнаступления, который разрабатывается Генштабом ВСУ, россияне потерпят еще два-четыре существенные поражения, после чего процесс развала оккупационной армии станет необратимым.

Подоляк прогнозирует, что солдаты российской армии продолжат сбегать с поля боя, а на улицах российских городов будет появляться все больше раненных и ампутантов, которые будут жестко протестовать вместе с людьми, потерявшими близких на войне.

На этом фоне, считает он, обострятся разногласия в окружении российского диктатора владимира путина.

По его словам, ВСУ остановятся на границе 1991 года, а в россии некоторые этнические субъекты получат реальный шанс обрести независимость.

Что касается ядерного оружия, то оно, по словам Подоляка, будет подконтрольно российскому генералитету, а потому нет высоких рисков того, что оно попадет на черный рынок.

Советник главы ОПУ также считает, что новое временное правительство россии пойдет на переговоры с Украиной и будет обсуждать вопросы демилитаризации пограничных зон и компенсаций.

Он добавил, что сроки реализации этого плана зависят от того, когда Украина получит необходимое оружие и технику.

"Украина предоставила нашему партнерскому Альянсу конкретные цифры и наименования. Сейчас мы на этапе, когда война является обоснованной математической моделью", — добавил он.

Как сообщалось ранее, западные аналитики считают, что у россии хватит денег на то, чтобы вести войну еще около трех лет. Однако этот прогноз основан на расчете, что не произойдет сокращения доходов от нефти.