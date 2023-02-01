У Грузії зробили несподівану заяву щодо її територій та України

Президент Грузії закликала Захід не повторювати помилок 2008 та 2014 років

Майбутня угода про війну росії проти України повинна також включати виведення російських військ з території окупованих територій Грузії.

Таку думку озвучила президент Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю Bloomberg. Вона зазначила, що ніхто не повинен думати про те, що питання поточної війни не може бути вирішене без виведення російських сил з усіх окупованих територій.

"росія має усвідомити, де проходять її кордони", — сказала Зурабішвілі.

При цьому президент зазначила, що остаточна поразка росії у війні проти України стрімко наближається, оскільки москва вже повністю "програла всі битви, якщо не повністю війну".

За її словами, якщо Захід не вимагатиме повного виведення російської армії з окупованих територій, то повторить помилки, яких він припускав у роки вторгнення росії до Грузії та окупації Криму.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну Грузія відмовилася вводити санкції проти країни-агресора, а також відхилила запит Києва на передачу ЗРК "Бук". Примітно, що йдеться про комплекси, передані Україною у 2008 році для захисту від російської авіації.

На думку однієї із соратниць Міхеїла Саакашвілі, це пов’язано із впливом на владу одного з проросійських олігархів.