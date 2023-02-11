Польская церковь может осудить преступления рф и признать ПЦУ: опубликовано открытое письм

Украинцев в Польше возмутил поступок иерарха Польской автокефальной православной церкви

Несмотря на скандальное прошлое путинского "патриарха" кирилла, некоторые православные иерархи продолжают общаться с ним как с человеком с безупречной репутацией.

В частности, Архиепископ Савва, Митрополит Варшавский и всей Польши Польской автокефальной православной церкви поздравил гундяева с 14-летием вступления на патриарший престол в москве – и это после того, как этот "деятель" благословил убийство миллионов украинцев в начале вторжения войск путина в Украину.

Данный поступок возмутил украинские общественные организации в Польше, и они обратились к Савве с призывом осудить преступные действия рф в Украине.

Открытое письмо было обнародовано на странице Объединения украинцев в Польше.

Инициаторы обращения назвали такое приветствие "смесью добра и зла", "прославлением преступности и фарса христианства, которое он исполняет".

"Как глава Православной церкви в Польше священник-митрополит сделал это также от имени других епископов, священников и верующих, в том числе и наших православных. Этот жест является наибольшим ударом, который нанес нам иерарх Православной церкви в Польше, ударом, который подрывает доверие к епархии и подрывает подлинность проповедуемого христианства. кирилл гундяев вместо того, чтобы строить Царство Божье, ставит своей целью построить кремлевскую империю на земле, в том числе и награбленной у других", — отмечают в письме.

Также авторы письма отмечают, что в Киеве, в Софийском соборе и Печерской Лавре, в Святогорской Лавре, Буче, Ирпене, Мариуполе и многих других городах страны видны вспышки в течение почти года.

"Это не фейерверки или вспышки величия и славы, а взрывы русских ракет, бомб и артиллерийских снарядов. Их сияние освещает тысячи погибших детей, матерей и родителей, стариков и воинов, с чрезвычайным героизмом защищающих свои дома и землю. Кошмарные клубы дыма, освещенные огнем пожара, рисуют в небе очертания преступников с дьявольскими лицами – путина и его духовного опекуна – кирилла гундяева", – эмоционально пишут инициаторы обращения.

В письме главе польской церкви напоминают, что украинцы платят ужасную цену за жизнь и здоровье своих соотечественников и близких – "цену разрушенных жилищ и разрушенных судеб, цену изгнания".

Следовательно, украинские общественные организации призвали иерархию Польской автокефальной православной церкви занять по примеру Вселенского патриарха Варфоломея и большинства религиозных лидеров мира разных конфессий и религий, четкую евангельскую позицию по осуждению российских преступлений в Украине.

Также авторы письма призвали архиепископа Савву к признанию Православной церкви Украины канонической Православной церковью в Украине, что станет однозначным подтверждением того, что православная церковь не может быть инструментом имперской политики любого государства.

Под письмом подписались Мирослав Скорко – президент Объединения украинцев в Польше, Наталья Панченко – лидер социальной инициативы "Евромайдан-Варшава", Галина Андрушков – президент фонда Uniters, Артем Зозуля – президент правления фонда "Украина" и другие украинские деятели в Польше.

Поэтому существует некоторая доля вероятности того, что если количество подобных обращений возрастет, Польская автокефальная православная церковь просто будет вынуждена признать ПЦУ канонической и наладить с ней отношения.

Напомним, что в конце прошлого года Вселенский патриарх Варфоломей обвинил РПЦ в поддержке путинского режима и заявил, что кирилл гундяев впал в ересь, а после маргинализации религии в СССР современная РПЦ представляет собой лишь инструмент в руках кремля для продвижения идеологии "русского мира".