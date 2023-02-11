Польська церква може засудити злочини росії і визнати ПЦУ: опубліковано відкритий лист

Українців у Польщі обурив вчинок ієрарха Польської автокефальної православної церкви

Незважаючи на скандальне минуле путінського "патріарха" кирила, деякі православні ієрархи продовжують спілкуватися з ним як із людиною з бездоганною репутацією.

Зокрема, Архієпископ Сава, Митрополит Варшавський та всієї Польщі Польської автокефальної православної церкви привітав гундяєва з 14-річчям вступу на патріарший престол у москві – і це після того, як цей "діяч" благословив вбивство мільйонів українців на початку вторгнення військ путіна в Україну.

Даний вчинок обурив українські громадські організації в Польщі, і вони звернулися до Сави із закликом засудити злочинні дії росії в Україні.

Відкритий лист було оприлюднено на сторінці Об’єднання українців у Польщі.

Ініціатори звернення назвали таке вітання "сумішкою добра і зла", "уславленням злочинності та фарсу християнства, яке він виконує".

"Як голова Православної церкви в Польщі священик-митрополит зробив це також від імені інших єпископів, священиків і віруючих, у тому числі і наших православних. Цей жест є найбільшим ударом, який завдав нам ієрарх Православної церкви в Польщі, ударом, який підриває довіру до Польскої єпархії і підриває справжність проповідуваного християнства. кирилл гундяїв замість того, щоб будувати Царство Боже, ставить за мету побудувати кремлівську імперію на землі, у тому числі і награбовану в інших ", — зазначають у листі.

Також автори листа пишуть, що у Києві, у Софійському соборі та Печерській Лаврі, у Святогірській Лаврі, Бучі, Ірпені, Маріуполі та багатьох інших містах країни видно спалахи протягом майже року.

"Це не феєрверки або спалахи величі і слави, а вибухи російських ракет, бомб і артилерійських снарядів. Їхнє сяйво висвітлює тисячі загиблих дітей, матерів і батьків, старих і воїнів, які з надзвичайним героїзмом захищають свої будинки і землю. Кошмарні клуби диму, освітлені пожежі, що малюють у небі обриси злочинців з диявольськими особами – путіна та його духовного опікуна – кирила гундяєва", – емоційно пишуть ініціатори звернення.

У листі главі польської церкви нагадують, що українці платять жахливу ціну за життя та здоров’я своїх співвітчизників та близьких – "ціну зруйнованих жител та зруйнованих доль, ціну вигнання".

Отже, українські громадські організації закликали ієрархію Польської автокефальної православної церкви зайняти за прикладом Вселенського патріарха Варфоломія та більшості релігійних лідерів світу різних конфесій та релігій, проявити чітку євангельську позицію щодо засудження російських злочинів в Україні.

Також автори листа закликали архієпископа Саву до визнання Православної церкви України канонічною Православною церквою в Україні, що стане однозначним підтвердженням того, що православна церква не може бути інструментом імперської політики будь-якої держави.

Під листом підписалися Мирослав Скорко – президент Об’єднання українців у Польщі, Наталія Панченко – лідерка соціальної ініціативи "Євромайдан-Варшава", Галина Андрушков – президент фонду Uniters, Артем Зозуля – президент правління фонду "Україна" та інші українські діячі в Польщі.

Тому існує певна частка ймовірності того, що якщо кількість подібних звернень зросте, Польська автокефальна православна церква буде змушена визнати ПЦУ канонічною і налагодити з нею відносини.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Вселенський патріарх Варфоломій звинуватив РПЦ у підтримці путінського режиму і заявив, що кирилл гундяїв впав у єресь, а після маргіналізації релігії в СРСР сучасна РПЦ є лише інструментом у руках кремля для просування ідеології "російського світу".