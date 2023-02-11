Все карты в руки Зеленскому: в Белом доме отказываются говорить о мире в Украине без Украины

В роли "инициатора переговоров" выступил новый-старый президент Бразилии

Наряду с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом "попиариться" на теме переговоров между Украиной и россией решил и недавно избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, заявивший о том, что намерен обсудить с главами россии, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира в Украине.

Но данная инициатива не нашла поддержки в Вашингтоне. В Белом доме считают, что решение о том, на каких условиях должен заключаться мир в Украине, и когда проводить переговоры, должны исходить от руководства страны и получить его поддержку.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Таким образом он прокомментировал слова президента Бразилии.

"Именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если уместны, то при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент США Джо Байден. Ничего об Украине без Украины", — заявил Кирби.

Представитель американского ведомства также отметил, что Вашингтон поддержит Зеленского, когда и если он примет решение о переговорах с Россией.

Также Кирби на брифинге отметил на вопрос о том, могут ли страны мира, в том числе и государства, входящие в НАТО, передавать Украине боевые самолеты и проводить обучение пилотов.

"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это их законное решение", – отметил Кирби.

По его словам, предоставление какой-либо сложной военной техники предполагает многоуровневую подготовку, чтобы военные в перспективе могли воспользоваться ее возможностями в полной мере.

"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot", – добавил спикер Белого дома.

Напомним, что позиция Украины по поводу переговоров остается неизменной: пока у власти находится путин, они невозможны.