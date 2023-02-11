"Хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах": Pet Shop Boys выпустили клип о путине

Группа долгое время открыто выступает против путинского режима и критикует решение диктатора по вторжению в Украину.

Всемирно известная группа из Великобритании Pet Shop Boys выпустила новую песню о российском диктаторе владимире путине. В кадрах клипа к музыкальной композиции использовали кадры по инаугурации главы страны-агрессорки, открытие памятника Сталину, задержание активистов на акциях протестов в россии и марше военных рф.

Как пишет издание "Радио вобода", в тексте песни британской группы под названием Living In The Past президент страны-агрессорки говорит, что хочет, чтобы ее боялись так же, как в свое время генсекретаря Коммунистической партии Советского Союза и главы правительства Иосифа Сталина.

"Как и он, я выиграю. Меня не затмят. Я хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах", — цитируют в клипе диктатора путина.

Стоит добавить, что в мае 2022 года Pet Shop Boys на страницах своих соцсетей обнародовал заявление о своем отношении к полномасштабной войне в Украине, резко высказавшись о преступных действиях россии. По словам участников британской музыкальной группы, они с нетерпением ждут дня, когда в РФ упадет фашизм, а все политики, которые являются ценителями нынешнего кремлевского режима, будут отвечать за свои кровавые действия.

"В 2009 году мы начали мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Мы много раз бывали в россии и писали песни с российскими тематикой и влиянием. Теперь кажется немыслимым, что мы можем побывать или выступить там. Но мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в россии упадет, преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказано, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжениям, и родится новая рф. Я надеюсь, что мы все еще будем поблизости, чтобы увидеть это", — говорится в заявлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская группа "Антитела", лидером которой является Тарас Тополя, с первых дней войны вставший на оборону Украины против оккупантов, выпустил новый клип о самой горячей точке ведения боевых действий — городе Бахмуте.