"Хочу, щоб люди вмирали з моїм іменем на вустах": Pet Shop Boys випустили кліп про путіна

Гурт тривалий час відкрито виступає проти путінського режиму та критикує рішення диктатора щодо вторгнення в Україну

Всесвітньо відомий гурт з Великої Британії Pet Shop Boys випустив нову пісню про російського диктатора володимира путіна. У кадрах кліпу до музичної композиції використали кадри з інавгурації очільника країни-агресорки, відкриття пам'ятника Сталіну, затримання активістів на акціях протесту у росії та марші військових рф.

Як пише видання "Радіо вобода", у тексті пісні британського гурту під назвою Living In The Past, президент країни-агресорки говорить, що хоче, аби його боялися так само, як свого часу генсекретаря Комуністичної партії Радянського Союзу й голови уряду Йосипа Сталіна.

"Як і він, я виграю. Мене не затьмарять. Я хочу, щоб люди вмирали з моїм ім'ям на устах", — цитують у кліпі диктатора путіна.

Варто додати, що у травні 2022 року, Pet Shop Boys на сторінках своїх соцмереж оприлюднив заяву щодо свого ставлення до повномасштабної війни в Україні, різко висловившись про злочинні дії росії. За словами учасників британської музичної групи, вони з нетерпінням чекають дня, коли у рф впаде фашизм, а всі політики, які є поціновувачами нинішнього кремлівського режиму відповідатимуть за свої криваві дії.

"У 2009 році ми розпочали світове турне Pandemonium у Санкт-Петербурзі. Ми багато разів бували в росії та писали пісні з російськими тематикою та впливом. Тепер здається немислимим, що ми можемо побувати або виступити там. Але ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли фашизм у росії впаде, злочинні політики постануть перед судом, правда буде розказано, сусідні країни не будуть наражатися на погрози або вторгнення, і народиться нова Росія. Я сподіваюся, що ми все ще будемо поблизу, щоб побачити це", — йдеться в заяві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український гурт "Антитіла", лідером якого є Тарас Тополя, який з перших днів війни став на оборону України проти окупантів, випустив новий кліп про найгарячішу точку ведення бойових дій — місто Бахмут.