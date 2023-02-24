Могут стать инструментом дележа: Гудков пояснил, зачем в рф создают ЧВК

Ситуация в рф, по мнению эксперта, напоминает предреволюционные годы начала 20 века

В государстве-агрессора россии начался бум по созданию частных военных компаний по прообразу печально известной чвк "Вагнер", которые при определенных условиях могут превратиться в инструмент дележа страны.

Такое мнение выразил российский оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

По словам Геннадия Гудкова, иногда он любит перечитывать историю 1916-1917 годов, и удивляется, что нынешний период в рф напоминает ситуацию тех лет. В частности, тем, что тогда у каждого второго влиятельного человека была своя армия, что в итоге привело к "бардаку", который возник в российской империи.

"Тогда уже четкой власти не было. И вполне возможно, что сейчас путин по дури тоже не очень умные решения принимает. Он запустил процесс создания региональных армий. Каждому губернатору практически предоставлено право создать вооруженные подразделения под эгидой типа "территориальной обороны".. И вполне возможно, что эти частные армии могут стать инструментом дележа россии – неконтролируемого и хаотического. Это довольно опасный сценарий, и мы должны понимать, что он может произойти", — считает оппозиционер.

Притом данный сценарий, по его мнению, опасен как для россии, так и для всего мира. Потому что в случае начала такого "дележа" и гражданской войны "всех против всех" не будет гарантий, что группировка какого-нибудь "пригожина" не захватит 500 ядерных боеголовок и не начнет шантажировать ими весь мир.

К примеру, северокорейский диктатор Ким Чен Ын с шестью ядерными боеголовкам умудряется держать в напряжении многие страны мира, а в рф ядерный арсенал — 6 тысяч боеголовок.

"Достаточно захватить 5-10 процентов этого ядерного арсенала любому "отморозку", и мир получит такую проблему, которой раньше не видывал", — уверен Геннадий Гладков.

Ведь в опасности будут ядерные объекты, АЭС и другие элементы критической инфраструктуры.

Такая ситуация, по мнению Гудкова, несет опасность не только россии, но и другим странам, ведь в случае начавшейся в рф войны "всех против всех" границ не будет, и во все сопредельные страны может хлынуть неконтролируемый поток беженцев.

"Весь мир заинтересован в том, чтобы этот сценарий не произошёл. К сожалению, верятность его высокая", — делится опасениями эксперт.

Напомим, что, по мнению Геннадия Гудкова, 2023 год должен быть годом окончания боевых действий, разгрома путинской оккупационной армии и краха режима путина.