Можуть стати інструментом перерозподілу: Гудков пояснив, навіщо в росії створюють ПВК

Ситуація в росії, на думку експерта, нагадує передреволюційні роки початку 20 століття

У державі-агресора росії почався бум зі створення приватних військових компаній, подіних до сумнозвісної чвк "Вагнер ", які за певних умов можуть перетворитися на інструмент перерозподілу країни.

Таку думку висловив російський опозиціонер, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

За словами Геннадія Гудкова, іноді він любить перечитувати історію 1916-1917 років, і дивується, як нинішній період у росії нагадує ситуацію тих років. Зокрема, тим, що у ті далекі часи кожна друга впливова людина мала свою армію, що в результаті призвело до "бардаку", який виник у російській імперії.

"Тоді вже чіткої влади не було. І цілком можливо, що зараз путін по дурі теж не дуже розумні рішення ухвалює. Він запустив процес створення регіональних армій. Кожному губернатору практично надано право створити озброєні підрозділи під егідою типу "територіальної оборони". І цілком можливо, що ці приватні армії можуть стати інструментом перерозподілу росії – неконтрольованого та хаотичного. Це досить небезпечний сценарій, і ми маємо розуміти, що він може статися”, – вважає опозиціонер.

При цьому такий розвиток подій, на думку Гудкова, небезпечний як для росії, так і для всього світу. Тому що у разі початку такого "перерозподілу" та громадянської війни "всіх проти всіх" не буде гарантій, що угруповання якогось "пригожина" не захопить 500 ядерних боєголовок і не почне шантажувати ними весь світ.

Наприклад, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин з шістьма ядерними боєголовками примудряється тримати в напрузі багато країн світу, а в росії ядерний арсенал — 6 тисяч боєголовок.

"Досить захопити 5-10 відсотків цього ядерного арсеналу будь-якому "відморозку", і світ отримає таку проблему, якої раніше не бачив ", — упевнений Геннадій Гладков.

Адже у небезпеці будуть ядерні об’єкти, АЕС та інші елементи критичної інфраструктури.

Така ситуація, на думку Гудкова, несе небезпеку не тільки росії, а й іншим країнам, адже у випадку війни "всіх проти всіх" кордонів не буде, і в усі суміжні країни може хлинути неконтрольований потік біженців.

"Весь світ зацікавлений у тому, щоб цей сценарій не відбувся. На жаль, ймовірність його висока", — ділиться побоюваннями експерт.

Нагадаємо, що, на думку Геннадія Гудкова, 2023 рік має бути роком закінчення бойових дій, розгрому путінської окупаційної армії та краху режиму путіну.