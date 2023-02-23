"Стане роком краху путінського режиму": полковник ФСБ сказав, коли закінчиться в Україні

Кінець війни в Україні спричинить крах путінського режиму

Строки закінчення війни в Україні змінилися. Один із вирішальних факторів — мобілізація, яку путін оголосив минулої осені.

Про це у програмі "Орестократія" розповів полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков. За його словами, Захід та Україна єдині у своєму бажанні якнайшвидше знищити армію путіна.

На початку війни, коли Україну намагалася захопити армія добровольців путіна, він робив ставки на літо 2023 року. Але через мобілізацію, проти якої виступало все оточення російського президента, термін зрушив ще на півроку.

"Армія добровольців була перемолота в Україні і вже б її не було, враховуючи кількість втрат. Але путін пішов на мобілізацію, проти якої виступило все його оточення. Усі були проти, крім найвідмороженіших яструбів, всі розуміли, які результати вона принесе. Тому я зробив прогноз, що війна триватиме ще як мінімум півроку, тобто до кінця 2023 року", - сказав Гудков.

Західні партнери України озвучували свої версії закінчення війни, у яких звучав 2024 рік. Але зараз вони почали розуміти, що війну необхідно закінчувати 2023 року і лише розгромом путінської армії на території України. Також полковник ФСБ наголосив, що путіну не можна давати багато часу, щоб адаптуватися та перенести той психологічний удар, який йому завдав Захід своєю рішучістю постачати Україні сучасну зброю.

"Я вважаю, що 2023 рік має бути роком закінчення бойових дій, розгрому путінської окупаційної армії та краху режиму путіну", — резюмував Геннадій Гудков.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у росії закінчаться гроші на війну. Примітно, що СРСР теж витрачав багато грошей на війну та ракети, але після цього розпався.