Вторая за 10 дней: на пляже в Японии обнаружили еще одну загадочную сферу

Несмотря на то, что сфера внутри пуста, она имеет очень большой вес

Когда беспокойство среди жителей и власти Японии из-за загадочной металлической сферы, обнаруженной на одном из пляжей, понемногу начало утихать, в пещере на японском острове Токуносима обнаружили еще один неизвестный гигантский объект.

Как сообщил местный телеканал МВД, пулю диаметром в 1,5 метра нашли на пляже в центральной части города, о чем сразу были сообщены здешние власти. На момент проверки было установлено, что внутри сфера пустая, поэтому не несет угрозы населению. Ее поверхность покрыта ржавчиной, видна линия спайки и дуги, похожие на петли. При простукивании раздается звук, характерный для полости.

В то же время интересно, что пуля очень тяжелая — ее не могут сдвинуть с места даже несколько человек одновременно.

Согласно одному из предположений, это может быть выброшенный на берег морской буй.

Стоит напомнить, что металлический шар стал не единственным загадочным объектом, появившимся на японском побережье за последние десять дней. Лишь недавно огромный железный шар прибил на пляж города Хамамацу.