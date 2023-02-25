Таинственная металлическая сфера на пляже в Японии: загадка разгадана

Сфера стала четким напоминанием, что океаны, как и небо, полны тайн и большого количества мусора

На один из пляжей Японии выбросило гигантский металлический шар, который сразу вызвал подозрение со стороны властей и удивление со стороны общественности, ведь неузнаваемый объект приняли за шпионский.

Как пишет The New York Times, после того, как ржавая сфера коричневого цвета, дрейфовала на берег в Хамамацу (Япония), туда оперативно прибыли местные чиновники и представители огородивших территорию профильных спецслужб. Горожан близко не подпускали ради их безопасности. Такие меры сразу спровоцировали появление ряда предположений, что этот выброшенный на берег шар может быть морской миной старого образца или каким-то инструментом шпионажа.

Уже после того, как объект прошел рентгеновское обследование, правоохранители подтвердили, что он не является взрывоопасным. Это был просто большой сферический кусок металлолома, вероятно, морской буй.

Как в комментарии журналистам сообщил по телефону чиновник Бюро управления реками и побережьем префектуры Сидзуока Хироюки Яги, местные власти уже поручили местной компании следить за еще недавно неизвестным объектом, который в дальнейшем все же планируют утилизировать.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в воздушном пространстве над Соединенными Штатами Америки был замечен загадочный шар, что вызвало немалую обеспокоенность среди населения и правительства.