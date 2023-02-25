Таємнича металева сфера на пляжі в Японії: загадку розгадано

Сфера стала чітким нагадуванням, що океани, як і небо, сповнені таємниць і великої кількості сміття

На один з пляжів Японії викинуло гігантську металеву кулю, яку котра одразу викликала підозру з боку влади та здивування з боку громадськості, адже невпізнаний об'єкт прийняли за шпигунський.

Як пише The New York Times, після того, як іржава сфера коричневого кольору, дрейфувала на берег у Хамамацу (Японія), туди оперативно прибули місцеві чиновники та представники профільних спецслужб, які огородили територію. Містян близько не пускали заради їх же безпеки. Такі міри одразу спровокували появу низки припущень, що ця викинута на берег куля може бути морською міною старого зразка або ж якимось інструментом шпигунства.

Вже після того, як об'єкт пройшов рентгенівського обстеження, правоохоронці підтвердили, що він не є вибухово небезпечним. Це був просто великий сферичний шматок металобрухту, ймовірно, морський буй.

Як у коментарі журналістам повідомив телефоном чиновник Бюро управління річками та узбережжям префектури Сідзуока Хіроюкі Ягі, місцева влада вже доручила місцевій компанії слідкувати за ще донедавна невідомим об'єктом, який в подальшому все ж планують утилізувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у повітряному просторі над Сполученими Штатами Америки було помічено загадкову кулю, що викликало не аби яке занепокоєння серед населення та уряду.