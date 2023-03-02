Друга за 10 днів: на пляжі в Японії виявили ще одну загадкову сферу

Попри те, що сфера усередині пуста, вона має надзвичайно велику вагу

Коли занепокоєння громадян і влади Японії через загадкову металеву сферу, виявлену на одному з пляжів, потроху почало вщухати, у печері на японському острові Токуносіма виявили ще один невідомий гігантський об'єкт.

Як повідомив місцевий телеканал MBC, кулю з діаметром у 1,5 метра знайшли на пляжі в центральній частині міста, про що одразу була повідомлена тутешня влада. На момент перевірки, було встановлено, що всередині сфера порожня, тож не несе загрози населенню. Її поверхня покрита іржею, видно лінію спайки та дуги, схожі на петлі. При простукуванні лунає звук, характерний для порожнини.

Водночас цікаво, що куля надзвичайно важка — її не можуть зрушити з місця навіть кілька людей одночасно.

Згідно з одним із припущень, це може бути морський буй, який викинуло на берег.

Варто нагадати, що металева куля стала не єдиним загадковим об'єктом, які з'явилися на японському узбережжі впродовж останніх десяти днів. Лише нещодавно величезну залізну кулю прибило на пляж міста Хамамацу.