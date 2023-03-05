Подыграл путину: в Польше сожгли кареты "скорой", предназначенные для Украины

Машины должны были направиться в прифронтовые госпитали Харьковской и Сумской областей

В соседней Польше, власти и народ которой в большинстве настроены дружелюбно к нашей стране и поддерживают ее борьбу с русским агрессором, иногда встречаются люди, совершающие враждебные для интересов Украины поступки.

Так, в городе Радлув в четверг, 2 марта, подожгли два автомобиля скорой помощи, предназначенные для украинских прифронтовых госпиталей в Харьковской и Сумской областях, сообщает сайт телеканала TVN24.

Характерно, что инцидент произошел у здания городской администрации Радлува. Один из автомобилей сгорел полностью, а другой серьезно поврежден. Кроме того, два автомобиля, стоявших рядом с каретами скорой помощи, также были повреждены огнем.

Полиция уже задержала подозреваемого в поджоге благодаря записям камер видеонаблюдения. Было установлено, что это местный житель, который в 2019 году уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

В комментариях на странице в социальной сети посетители осуждают действия поджигателя, ведь кареты скорой могли бы спасти жизни украинцам на Донбассе. Также рассказывают, что задержанный якобы нелицеприятно высказывался об украинцах и хвалил кремлевского диктатора путина.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше на прошлой неделе столкнулись два микроавтобуса с украинцами, пострадали люди.