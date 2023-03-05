Підіграв путіну: у Польщі спалили карети "швидкої", призначені для України

Машини повинні були вирушити до прифронтових шпиталів Харківської та Сумської областей

У сусідній Польщі, влада і народ якої в більшості налаштовані дружелюбно до нашої країни і підтримують її боротьбу з російським агресором, іноді зустрічаються люди, які роблять ворожі для інтересів України вчинки.

Так, у місті Радлув у четвер, 2 березня, підпалили два автомобілі швидкої допомоги, призначені для українських прифронтових госпіталів у Харківській та Сумській областях, повідомляє сайт телеканалу TVN24.

Характерно, що інцидент трапився біля будівлі міської адміністрації Радлува. Один із автомобілів згорів повністю, а інший серйозно пошкоджений. Крім того, два автомобілі, що стояли поряд із каретами швидкої допомоги, також були пошкоджені вогнем.

Поліція вже затримала підозрюваного у підпалі завдяки записам камер відеоспостереження. Було встановлено, що це місцевий житель, котрий у 2019 році вже притягувався до відповідальності за подібний злочин.

У коментарях на сторінці у соціальній мережі відвідувачі засуджують дії палія, адже карети швидкої могли б врятувати життя українцям на Донбасі. Також розповідають, що затриманий нібито негативно висловлювався про українців і хвалив кремлівського диктатора путіна.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Польщі минулого тижня зіткнулися два мікроавтобуси з українцями і постраждали люди.