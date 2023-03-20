кремль проиграл на Балканах: пророссийский кандидат разгромно провалился на выборах президента

За Андрия Мандича отдали голоса всего 19,3% избирателей

Кремль в последнее время усиленно активизирует свои пророссийские силы в разных уголках Европы и мира, однако на президентских выборах в Черногории москва проиграла, вернее проиграл кандидат, считавшийся фаворитом гонки — глава партии "Новая сербская демократия" и лидер движения "Демократический фронт" Андрия Мандич, являющийся откровенно пророссийским политиком.

Об этом пишет Европейская правда.

Стало известно, что во второй тур президентских выборов проходят действующий президент Мило Джуканович – за него отдали голоса 35,3% черногорских избирателей, а также Яков Милатович, получивший поддержку 29,1% избирателей.

Для справки: Милатович – выдвиженец от новой политической силы – общественного движения "Европа сегодня". Эта партия не представлена в парламенте, но стала главным победителем прошлогодних местных выборов. Партия поддерживает европейский курс Черногории, однако опирается на Сербскую православную церковь и сербское меньшинство.

При этом ожидалось, что президентские выборы в Черногории станут противостоянием между проевропейским президентом Джукановичем и откровенным пророссийским политиком Мандичем. Однако в первом туре за Андрия Мандича отдали голоса всего 19,3% граждан, что не позволило продолжить гонку.

Напомним, что кремль также активизирует свою агентуру в разных странах мира. Так, например, недавно в Польше была раскрыта целая сеть шпинов, работающих на кремль.