За Андрія Мандича віддали голоси лише 19,3% виборців

Кремль останнім часом посилено активізує свої проросійські сили в різних куточках Європи та світу, проте на президентських виборах у Чорногорії москва програла, вірніше програв кандидат, який вважався фаворитом перегонів — голова партії "Нова сербська демократія" та лідер руху "Демократичний фронт" Андрія Мандич, котрий є відверто проросійським політиком.

Про це пише Європейська правда.

Стало відомо, що у другий тур президентських виборів проходять чинний президент Міло Джуканович – за нього віддали голоси 35,3% чорногорських виборців, а також Яків Мілатович, який отримав підтримку 29,1% виборців.

Для довідки : Мілатович – висуванець від нової політичної сили – громадського руху "Європа сьогодні". Ця партія не представлена у парламенті, але стала головним переможцем минулорічних місцевих виборів. Партія підтримує європейський курс Чорногорії, проте спирається на Сербську православну церкву та сербську меншість.

При цьому очікувалося, що президентські вибори у Чорногорії стануть протистоянням між проєвропейським президентом Джукановичем та відверто проросійським політиком Мандичем. Однак у першому турі за Андрія Мандича віддали голоси лише 19,3% громадян, що не дозволило продовжити гонку.

Нагадаємо, що кремль також активізує свою агентуру у різних країнах світу. Так, наприклад, нещодавно в Польщі було розкрито цілу мережу шпинів, що працюють на кремль.