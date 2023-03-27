Требование заплатить за свет привело к смерти: арендатор убила владельца жилья, сжав ему половой орган

Арендатор всего лишь требовала, чтобы в квартире появилась вода, а хозяин квартиры затягивал с решением вопроса

Пока украинцы обсуждают будущие "убийственные" тарифы на коммунальные услуги, в некоторых странах даже упоминание о них приводит к смерти.

Один из подобных случаев произошел в Нигерии, пишет ТСН со ссылкой на ghanaweb.

Там арендаторша жестоко убила владельца жилья: она схватила мужчину за половой орган и таскала его за собой, пока тот не потерял сознание, а впоследствии и умер.

Что же послужило причиной такой жестокости?

Оказывается, "невинное" требование хозяина квартиры заплатить за электроэнергию.

Спикер полиции штата рассказала, что женщину задержали по требованию брата убитого, который и рассказал, от чего умер владелец жилья.

Во время допроса подозреваемая не стала ничего возражать, лишь объяснила свою версию инцидента: в арендуемой квартире не было воды, и она поставила условие: пока не появится водоснабжение, она не будет оплачивать никаких счетов, в том числе и за электроэнергию. С каждым новым месяцем вода так и не появлялась, а домовладелец настаивал на оплате. Все это в результате и привело к печальному финалу события.

Следствие по этому делу продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовят реформу субсидий, поэтому не исключено, что ситуация может набрать "африканские" градусы противостояния.