Вимога заплатити за світло привела до смерті: арендаторка вбила власника житла, стиснувши йому статевий орган

Арендаторка всього лиш вимагала, щоб у квартирі з'явилась вода, а хазяїн квартири затягував з вирішенням питання

Поки українці обговорюють майбутні "убивчі" тарифи на комунальні послуги, в деяких країнах саме згадування про них приводить до смерті.

Один з подібних випадків відбувся у Нігерії, пише ТСН з посилання на ghanaweb.

Там арендаторка вбила власника житла: вона схопила чоловіка за статевий орган і тягала його за собою, поки той не знепритомнів, а згодом і помер.

Що ж стало причиною такої жорстокості?

Виявляється, "безвинна" вимога хазяїна квартири заплатити за електроенергію.

Речниця поліції штату розповіла, що жінку затримали на вимогу брата убитого, який саме і розповів, від чого помер власник житла.

Під час допиту підозрювана не стала нічого заперечувати, лише пояснила свою версію інциденту: в квартирі, яку вона арендувала, не було води, і вона поставила умову: доки не з'явиться водопостачання, вона не буде оплачувати ніяких рахунків, у том числі і за електроенергію. З кожним новим місяцем вода так і не з'являлася, а домовласник наполягав на оплаті. Все це в результаті і призвело до сумного фіналу події.

Наразі слідство у цій справі триває.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готують реформу субсидій, тому не виключено, що ситуація може набрати "африканських" градусів протистояння.