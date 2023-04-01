"Очень сложная задача": генерал Милли оценил шансы Украины на победу в текущем году

США не намерены предоставлять ВСУ дальнобойные ATACMS, но намекают на другие виды вооружения

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, уверенный в том, что россияне не смогут достичь своих целей в войне, в то же время считает маловероятной и победу Украины до конца года.

Об этом он сказал в интервью Defense One.

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года. Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины – выгнать всех россиян с оккупированных Россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача", — заявил военный.

На вопрос о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS Миллли ответил, что США не будут их поставлять. Но при этом рассматривают другие возможности помощи ВСУ.

"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", – сказал генерал.

Милли добавил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".

"Таким образом, есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить им (украинским военным — Ред.) некоторое преимущество", — добавил глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Напомним, что американский генерал в отставке и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что дальнобойные ракеты ATACMS необходимы ВСУ для освобождения Крыма и в целом для победы над российским врагом.