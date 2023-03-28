Оригинально и познавательно: Пентагон разработал для ВСУ карты с техникой НАТО (фото)

Такая практика США применяется со времен Второй мировой войны

США не только помогает Украине на поле боя, но и развлекает украинских военных. В сети показали набор игральных карт с изображением военной техники.

Об этом пишет The New York Times. Карты придуманы не только с целью развлечения, но и для тренировки военных — в процессе игры легче запомнить оружие, считают в Пентагоне.

Набор состоит из 50 карт с изображением различных танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружений производства НАТО и двух джокеров. Набор из 52 карт можно использовать в военных службах и на всех уровнях цепочки командования, чтобы сосредоточить внимание на "оборудовании НАТО, которое распространилось на страны, не входящие в НАТО".

"Игральные карты позволяют легче запомнить название техники, узнать о стране-производителе, видах боеприпасов, которыми она комплектуются и страны, куда экспортируется", — пишет издание.

Системы вооружения, изображенные на картах, были или отправлены в Украину в прошлом году, или используются для обучения украинских военнослужащих. Отмечается, что эта идея не новая — во времена Второй мировой войны и позже американских солдат аналогичным способом учили запоминать военную технику противника. Были изданы игральные карты с российским, китайским и иранским оружием. А в 2003 году даже были выпущены игральные карты с иракскими лидерами, а на тузе пик был изображен Саддам Хусейн.

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