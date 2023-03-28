Оригінально та пізнавально: Пентагон розробив для ЗСУ карти з технікою НАТО (фото)

Така практика США застосовується з часів Другої світової війни

США не лише допомагає Україні на полі бою, а й розважає українських військових. У мережі показали набір гральних карт із зображенням військової техніки.

Про це пише The New York Times. Карти придумані не лише з метою розваги, а й для тренування військових – у процесі гри легше запам’ятати зброю, вважають у Пентагоні.

Набір складається з 50 карток із зображенням різних танків, бронетранспортерів, вантажівок, артилерійських знарядь та інших систем озброєнь виробництва НАТО та двох джокерів. Набір з 52 карт можна використовувати у військових службах та на всіх рівнях ланцюжка командування, щоб зосередити увагу на "обладнанні НАТО, яке поширилося на країни, що не входять до НАТО".

"Гральні карти дозволяють легше запам’ятати назву техніки, дізнатися про країну-виробника, види боєприпасів, якими вона комплектується і країни, куди експортується", — пише видання.

Системи озброєння, зображені на картах, були або відправлені в Україну минулого року, або використовуються для навчання українських військовослужбовців. Зазначається, що ця ідея не нова — за часів Другої світової війни та пізніше американських солдатів аналогічним способом навчали запам’ятовувати військову техніку супротивника. Було видано гральні карти з російською, китайською та іранською зброєю. А 2003 року навіть було випущено гральні карти з іракськими лідерами, а на тузі пік був зображений Саддам Хусейн.

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