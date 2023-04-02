Ждем в Украине: турки показали испытания нового ударного беспилотника со сверхзвуковой ракетой (видео)

Дальность полета ракеты класса "воздух-земля" – до 150 километров

Благодаря успешному применению в Украине турецкие беспилотники Bayraktar стали пользоваться повышенным спросом во многих странах мира.

И производитель, компания Baykar может позволить себе разрабатывать и производить новые виды дронов.

Так, в конце 2022 года турецкий производитель провел испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akinci, оснащённого ракетой TRG-230-IHA. Тогда беспилотник Bayraktar Akinci, находящийся на высоте 7,6 км, поразил цель на расстоянии 100 км.

Спустя более трёх месяцев состоялись вторые испытания. На сей раз беспилотный летательный аппарат смог уничтожить цель, которая находилась в Чёрном море на расстоянии 140 км. Bayraktar Akinci вылетел с аэродрома в Центра лётной подготовки и испытаний. Ракета была запущена, когда дрон подлетел к провинции Синоп.

По сообщениям компании Roketsan, ее ракета TRG-230-IHA являтся сверхзвуковой ракетой класса "воздух-земля" с максимальной дальностью пуска 150 км.

Сам же новый БПЛА, который планируется принять на вооружение уже в 2023 году, обладает возможностями автономного и полуавтономного полета, а также автономного взлета и посадки. Новый дрон будет базироваться на флагмане ВМС Турции — десантном корабле TCG Anadolu.

Ранее сообщалось о том, что в Турции показали два новых "Байрактара", при этом у одного из них украинский двигатель.