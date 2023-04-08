"Реальный сценарий": генерал рассказал, как путина могут устранить от власти в рф

Диктатор стремительно теряет влияние даже на свою "челядь"

"Обиженный" российский диктатор Владимир Путин, которому не желают аплодировать даже дипломаты "дружественных" стран, может закончить свою каденцию в кремле из-за действий людей, не удовлетворенных начатой им войной против Украины и, главное, ее результатом.

Они будут ждать, пока режим путина ослабнет, а затем начнут решительно действовать, считает бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

"Перед нападением и даже после нападения было много противников такого сценария в рф... даже представители генералитета, военные, представители ФСБ, разведки говорили: "Что этот ненормальный наделал?" Имеется в виду Путин... они тогда понимали, на что путин пошел — что все агрессивные действия, начало войны, это, во-первых, абсурд, а с другой стороны — это, конечно, проигрыш системный из-за жертв, из-за огромных проблем ", — сказал эксперт.

Маломуж подчеркнул, что количество людей, поддерживающих концепцию осуждения режима, растет во всех сферах "…в разведке, потому что там, как правило, более или менее собран интеллектуальный потенциал… россии, они на порядок выше, чем ФСБ, хотя ФСБшники это тоже понимают, понимают многие военные, столкнувшись с реалиями на поле боя…", — уверен Маломуж.

Также генерал добавил, что "это потенциал, который будет работать против режима Путина в случае явного ослабления". "…и момент, я прямо скажу когда это будет, — момент наступательных операций стратегического уровня — на востоке и на юге. Это будет уже, конечно, массовое движение вот этих всех сомневающихся оппозиции, где-то между ними переговоры, в плане, какова их судьба, а судьба из-за устранения Путина", — подчеркнул эксперт.

По его словам, "это может быть юридически, физически, по состоянию здоровья — это разные схемы для того, чтобы получить индульгенцию для себя, сказав, что мы же устранили Путина, пытавшегося применить ядерную бомбу".

"Вот мы его устранили…, а сейчас держим режим, стабильность россии, чтобы не было неконтролируемой ситуации, поэтому мы готовы к переговорам. Такой сценарий реален…", — считает эксперт.

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