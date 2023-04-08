"Реальний сценарій": генерал розповів, як путіна можуть усунити від влади в рф

Диктатор стрімко втрачає вплив навіть на свою "челядь"

"Ображений" російський диктатор володимир путін, якому не бажають аплодувати навіть дипломати "дружніх" країн, може закінчити свою каденцію у кремлі через дії людей, що не задоволені розпочатою ним війною проти України і, головне, її результатом.

Вони будуть чекати, поки режим путіна ослабне, і потім почнуть рішуче діяти, вважає колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

"Перед нападом і навіть після нападу було багато противників такого сценарію в рф … навіть представники генералітету, військові, представники ФСБ, розвідки говорили: "Що цей ненормальний наробив?" Мається на увазі Путін… вони тоді розуміли, на що Путін пішов — що всі агресивні дії, початок війни, це, по-перше, абсурд, а з іншого боку — це, звичайно, програш системний через жертви, через величезні проблеми", — сказав експерт.

Маломуж підкреслив, що кількість людей, які підтримують концепцію засудження режиму, зростає у всіх сферах. "…у розвідці, тому що там, як правило, більш-менш зібраний інтелектуальний потенціал… росії, вони на порядок вище, ніж ФСБ, хоча ФСБшники це теж розуміють, розуміють багато військових, зіткнувшись з реаліями на полі бою…", — певен Маломуж.

Також генерал додав, що "це потенціал, який буде працювати проти режиму Путіна в разі вже явного ослаблення". "…і момент, я прямо скажу коли це буде, — момент наступальних операцій стратегічного рівня — на сході і на півдні. Це буде вже, звичайно, масовий рух ось цих всіх тих, хто сумнівається, опозиції, десь між ними переговори, в плані, яка їхня буде доля, а доля через усунення Путіна", — підкреслив експерт.

За його словами, "це може бути юридично, фізично, за станом здоров'я — це різні схеми для того, щоб отримати індульгенцію для себе, сказавши, що ми ж усунули Путіна, який намагався застосувати ядерну бомбу".

"Ось ми його усунули…, а зараз тримаємо режим, стабільність росії, щоб не було неконтрольованої ситуації, тому ми готові до переговорів. Такий сценарій реальний…", — вважає експерт.

Раніше "Телеграф" писав, в яку суму обійшлися росії "ракетні забаганки" кремлівського диктатора.