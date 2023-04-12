Получала ли россия боеприпасы из Египта: в США дали ответ

Данные о намерениях Египта попали в сеть во время одного из сливов информации

В секретных данных Пентагона, которые были слиты в сеть во время недавней утечки информации, нашли сообщения о том, что Египет рассматривал вариант поставок россии ракет к реактивным системам залпового огня. Впрочем, в США говорят, что нет никаких фактов того, что боеприпасы действительно были переданы стране-агрессору.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

"Мы не видели никаких признаков того, что Египет оказывает военную помощь россии в виде летального оружия", — сказал он.

Кирби добавил, что Каир был и остается важным партнером Вашингтона в сфере безопасности.

Как сообщалось ранее, о намерениях Египта сообщило издание The Washington Post, которое обнародовало информацию о том, что Каир рассматривал вариант продажи большого количества ракет к РСЗО "Град".

Напомним, в рф уже ощущается нехватка снарядов, из-за чего они обращаются к союзникам — КНДР и Ирану. Кроме этих двух стран, перспективы стать донорами агрессии есть и у Грузии, Армении и талибов.