Египет планировал поставлять снаряды россии? Что узнали журналисты WP из утечки данных

Египет сблизился с россией в последние годы

Слив секретных данных из Пентагона показал, что у украинского врага может быть неожиданный союзник. Среди документов было свидетельство того, что у Египта были планы в феврале изготовить и поставлять в россию артиллерийские снаряды и прах.

О документе сообщает The Washington Post. Согласно ему президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси приказал держать в тайне изготовление и отгрузку ракет, чтобы не было проблем с западными странами. Отметим, что на Ближнем Востоке Египет один из союзников США и получает немалые деньги от страны. Снабжение россии оружием может вызвать санкции США.

Неназванный представитель правительства США сообщил, что реализации плана не было зафиксировано. Партнеры США на Ближнем Востоке официально держались в стороне от оценок вторжения россии в Украину, ведь были достаточно близки и с москвой. Также они искали защиты от понижения роли США в регионе. Война в Украине повлияла на Египет, ведь в последние годы россия и Украина были основными экспортерами пшеницы в страну. Украина продолжает отправлять в Египет миллионы тонн агропродуктов. Однако из-за вторжения рф доля российского зерна увеличилась.

В документе цитируются слова президента Египта о "большем производстве Sakr 45", являющемся ссылкой на калибр 122-мм снаряда, изготовленный в Египте. Этот тип не указан прямо, как такой, что будет делаться для россии, но он совместим с РСЗО "Град".

Отметим, между рф и Египтом были заключены несколько соглашений. Среди них — строительство "росатомом" первой атомной электростанции в Египте в прошлом.

Ранее "Телеграф" сообщал о других партнерах россии. Напомним, в рф уже ощущается нехватка снарядов, из-за чего они обращаются к союзникам — КНДР и Ирану. Кроме этих двух стран, перспективы стать донорами агрессии есть и у Грузии, Армении и талибов.