Между Ираном и США произошел военный инцидент: что известно

В США опровергли обвинения Ирана и заявили, что действуют в рамках международного права

В Иране заявили, что Военно-морские силы страны заставили американскую подводную лодку "Флорида" всплыть на поверхность, когда та вошла в Персидский залив. Однако флот США отрицает произошедшее.

Об этом сообщает Reuters. Информацию о принудительном всплытии американской подлодки в эфире местного иранского телеканала рассказал командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани.

"Американская подводная лодка приближалась в подводном положении, но иранская подводная лодка "Фатех" обнаружила ее и провела… маневры, чтобы заставить ее всплыть, когда она проходила через Ормузский пролив. Она также вошла в наши территориальные воды, но… … она скорректировала свой курс после того, как ее предупредили", — сказал Ирани.

По его словам, американская подлодка "Флорида" делала все возможное, чтобы пройти Ормузский пролив незамеченной. В Иране пообещали, что известят международные органы о том, что подлодка нарушила границы их страны.

В то же время Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, опроверг это заявление и назвал его "дезинформацией". Об этом сказано в аккаунте Твиттер Центрального командования ВМС США.

"Утверждения Ирана совершенно ложны. Подлодка США в последнее время не проходила через Ормузский пролив. Это заявление является еще одной иранской дезинформацией, дестабилизирующей регион. 5-й флот США продолжает действовать там, где это разрешает международное право", — отметили американцы.

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