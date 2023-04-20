Між Іраном і США стався військовий інцидент: що відомо

США спростували звинувачення Ірану і заявили, що діють у рамках міжнародного права

В Ірані заявили, що Військово-морські сили країни змусили американський підводний човен "Флорида" спливти на поверхню, коли той увійшов до Перської затоки. Проте флот США заперечує пригоду.

Про це повідомляє Reuters. Інформацію про примусове спливання американського підводного човна в ефірі місцевого іранського телеканалу розповів командувач ВМС Ірану Шахрам Ірані.

"Американський підводний човен наближався в підводному положенні, але іранський підводний човен "Фатех" виявив його і провів… маневри, щоб змусити його спливти, коли він проходил через Ормузьку протоку. Він також увійшов у наші територіальні води, але… … він скоригував свій курс після того, як його попередили", — сказав Ірані.

За його словами, американський підводний човен "Флорида" робив усе можливе, щоб пройти Ормузьку протоку непоміченим. В Ірані пообіцяли, що сповістять міжнародні органи про те, що підводний човен порушив кордони їхньої країни.

Водночас П’ятий флот ВМС США, що базується в Бахрейні, спростував цю заяву і назвав її "дезінформацією". Про це йдеться в акаунті Twitter Центрального командування ВМС США.

"Твердження Ірану абсолютно хибні. Підводний човен США останнім часом не проходив через Ормузьку протоку. Ця заява є ще однією іранською дезінформацією, що дестабілізує регіон. 5-й флот США продовжує діяти там, де це дозволяє міжнародне право", — зазначили американці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ірані випробували новий дрон. БПЛА може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг.