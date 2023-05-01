Ликвидирован очередной главарь ИГИЛ: известны детали спецоперации
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Президент Турции сообщил о ликвидации главаря ИГИЛ
Силы турецкой разведки ликвидировали главаря "Исламского государства" Абу Хусейна аль-Кураши в Сирии.
Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, пишет Reuters.
По его словам, боевик был ликвидирован 29 апреля во время операции национальной разведывательной организации Турции в Сирии.
Турецкий лидер отметил, что спецслужбы его государства долгое время преследовали главаря ИГИЛ.
В то же время сирийские источники пишут, что рейд был совершен в городе Джандарис на севере Сирии, который контролируется повстанческими группировками и является одним из наиболее пострадавших от землетрясения 6 февраля.
Очевидцы событий говорят, что активные боевые столкновения начались на окраине Джандариса в ночь с субботы на воскресенье и продолжались около часа, прежде чем жители услышали сильный взрыв.
После взрыва район был окружен силами безопасности, чтобы никто не мог приблизиться к нему.
Аль-Кураши возглавлял ИГИЛ с ноября 2022 года.
Ранее "Телеграф" писал о том, что россию предложили поставить в один ряд с ИГИЛ.