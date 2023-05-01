Ліквідовано чергового ватажка ІДІЛ: відомі деталі спецоперації

Президент Туреччини повідомив про ліквідацію ватажка ІДІЛ

Сили турецької розвідки ліквідували ватажка "Ісламської держави" Абу Хусейна аль-Кураші у Сирії.

Про це повідомив президент Туреччини Тайіп Ердоган, пише Reuters.

За його словами, бойовика було ліквідовано 29 квітня під час операції національної розвідувальної організації Туреччини в Сирії.

Турецький лідер зазначив, що спецслужби його держави тривалий час переслідували ватажка ІДІЛ.

Водночас сирійські джерела пишуть, що рейд було здійснено у місті Джандаріс на півночі Сирії, яке контролюється повстанськими угрупованнями та є одним із найбільш постраждалих від землетрусу 6 лютого.

Очевидці подій кажуть, що активні бойові зіткнення почалися на околиці Джандариса в ніч із суботи на неділю і тривали близько години, перш ніж мешканці почули сильний вибух.

Після вибуху район був оточений силами безпеки, щоб ніхто не міг наблизитись до нього.

Аль-Кураші очолював ІДІЛ з листопада 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росію запропонували поставити в один ряд із ІДІЛ.