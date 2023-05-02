12 лет назад ликвидировали Усаму бен Ладена. ТОП-5 самых опасных террористов, убитых спецслужбами

Если раньше киллеры из спецслужб минировали автомобили, то теперь чаще всего используют беспилотники

12 лет назад, 2 мая 2011 года американский спецназ ликвидировал одного из самых известных террористов в мире Усаму бен Ладена. Основателя террористической группировки "Аль-Каида" обвиняли в организации терактов 9/11. Американские спецслужбы охотились за ним добрый десяток лет, пока не настигли в Пакистане.

"Телеграф" предлагает вспомнить другие спецоперации, в ходе которых были ликвидированы опасные террористы.

1979. Абу Хасан, лидер "Черного сентября"

Организатор теракта на Мюнхенской летней олимпиаде 1972 года Али Хасан Саламе

22 января 1979 года в Бейруте, Ливан, взрывом начиненного взрывчаткой автомобиля был уничтожен палестинский террорист Али Хасан Саламе (или Абу Хасан). Племянник самого Ясира Арафата и начальник службы его охраны, Абу Хасан был известен как один из вдохновителей резни на Мюнхенской летней олимпиаде 1972 года, жертвами которой стали 11 членов израильской олимпийской сборной.

Осенью 1972 года он был приговорен к смерти премьер-министром Израиля Голдой Меир и Комитетом обороны страны в числе всех, кто мог иметь отношение к теракту в Мюнхене. (Одним из первых был убит философ и писатель Ваиль Зуайтер, чья причастность так и не было доказана, но его подозревали в помощи террористам.) Для осуществления операции "Гнев Божий" "Моссад" получил небывалые полномочия: в частности, годовой бюджет спецслужбы был увеличен вчетверо. А на ее осуществление потребовалось 20 лет: последний из девяти приговоренных главарей "Черного сентября" Атеф Бсейсо был уничтожен в 1992 году.

Охота на Абу Хасана продолжалась долгих девять лет, "Моссад" смог добраться до него только со второй попытки: за шесть лет до этого в норвежском Лиллехаммере на глазах у беременной жены израильскими оперативниками был застрелен официант Ахмед Бучики, внешне похожий на Абу Хасана. К слову, во время покушения на Абу Хасана погибли 19 человек, включая случайных прохожих.

2006. Абу Мусаб аз-Заркави, лидер "Аль-Каиды" в Ираке

Один из самых кровавых мясников "Аль-Каиды" Абу Мусаб аз-Заркави

Иорданский террорист, лидер созданной им организации "Единобожие и джихад" считался одним из самых опасных террористов в мире. Как и бен Ладен, воевал против Советской армии во время Афганской войны, считался его ближайшим помощником. В частности, выступал связным бен Ладена с Саддамом Хуссейном.

Точное количество жертв Абу Мусаба аз-Заркави неизвестно, потому что с 2004 года ему стали приписывать организацию практически всех крупных терактов, как в Ираке, так и за его пределами. Но крови на его руках много: он лично казнил заложников-иностранцев, по его приказам жестоко убивали сотрудников ЦРУ и представителей американских компаний, работавших на Ближнем Востоке, а также иракцев, сотрудничающих с американскими военными силами и новой иракской администрацией в стране.

Самый кровавый теракт был совершен в Аммане 9 ноября 2005 года, когда в результате взрывов четырех международных отелей погибли 67 человек, а 115 было ранены. Точку на этом кровавом пути поставили две ракеты, выпущенные 7 июня 2006 года американским истребителем F-16 в семи километрах от города Баакуба.

2008. Имад Мугния, один из лидеров "Хезболлы"

Ни одна спецслужба не взяла на себя ответственность за убийство Имада Мугния

Один из создателей ливанской шиитской организации "Хезболла", возглавивший ее спецслужбы, Имад Мугния по прозвищу "Гиена" входил в список 25 самых опасных террористов мира по версии ФБР, но добрались до него не американцы, а вездесущий "Моссад". (Хотя израильская спецслужба, как обычно, отрицает своей участие в убийстве Мугнии.)

Как и о большинстве террористов, о нем мало что известно. Родился в 1962 году в Ливане. В 13 лет вступил в Организацию освобождения Палестины, выучился на снайпера, координировал трафик оружия для боевиков ООП. Предположительно, изменил внешность с помощью пластической операции.

Первый теракт, в котором удалось доказать участие Мугнии — взрыв американского консульства в Бейруте 17 апреля 1983 года, унесший жизни 63 человек. Мугния стоял за, как минимум, шестью крупными терактами, включая захват советских заложников в Ливане в 1985 году, в общей сложности от его рук погибло свыше 400 человек. Американские власти обещали за его голову 20 млн долларов, так как считали его причастным к теракту 9/11.

Поздним вечером 12 февраля 2008 года Мугния был уничтожен с помощью заминированного автомобиля в пригороде Дамаска, когда возвращался с банкета в иранском посольстве в честь 29-летия исламской революции. Судя по выбранной дате, без "Моссада" все же не обошлось.

2016. Мулла Ахтар Мансур, лидер "Талибана"

Мулла Ахтар Мансур контролировал наркотрафик как минимум в трех афганских провинциях

Ахтар Мансур, также известный как мулла Ахтар Мансур, возглавил радикальное исламистское движение "Талибан" в 2015 году, после смерти муллы Омара – одного из немногих арабских террористов, умерших своей смертью. Тогда же под его руководством "Талибан" смог впервые за 15 лет захватить стратегически важную провинцию Кундуз.

Он осуществлял масштабные атаки на службы безопасности Афганистана и, по данным ООН, активно занимался сбором средств от незаконного оборота наркотиков сразу в трех афганских провинциях. Все закончилось в мае 2016 года, когда с согласия президента США Барака Обамы Мансур был ликвидирован с помощью беспилотника. От террориста не осталось даже качественной фотографии.

2017. Кари Ясин, один из лидеров "Аль-Каиды"

О личности Кари Ясина дополлинно известно только то, что он мертв

На совести уроженца Пакистана Кари Ясина, одного из лидеров "Аль-Каиды", имевшего связи с "Техрик-и-Талибан" ("Пакистанский Талибан"), два кровавых теракта. 20 сентября 2008 года он организовал нападение на гостиницу Mariott в Исламабаде, в ходе которого погибли 50 человек, включая двух американских военнослужащих. А на следующий год он организовал в Лахоре атаку на автобус с командой крикетистов из Шри-Ланки. В результате этого теракта были убиты шесть пакистанских полицейских и два гражданских лица, а также ранены шесть членов крикетной команды.

О личности Кари Ясина известно очень мало. Точно можно утверждать одно: 19 марта 2017 года террорист был ликвидирован в афганской провинции Пактика ракетным ударом. "Смерть Ясина свидетельствует о том, что террористы, которые порочат ислам и осознанно нападают на невинных людей, не смогут уйти от правосудия", – заявил тогдашний министр обороны США Джим Мэттис.

Напомним, в марте 2023 в немецком Гамбурге неизвестный открыл стрельбу в церкви "Свидетелей Иеговы", погибли восемь человек, в том числе и сам нападавший. Еще 24 человека получили ранения.