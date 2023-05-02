12 років тому ліквідували Усаму бен Ладена. ТОП-5 найнебезпечніших терористів, вбитих спецслужбами

Якщо раніше кілери зі спецслужб мінували автомобілі, то тепер найчастіше використовують безпілотники

12 років тому, 2 травня 2011 року, американський спецназ ліквідував одного з найвідоміших терористів у світі Усаму бен Ладена. Засновника терористичного угрупування "Аль-Каїда" звинувачували в організації терактів 9/11. Американські спецслужби полювали за ним добрий десяток років, доки не наздогнали в Пакистані.

"Телеграф" пропонує згадати інші спецоперації, під час яких було ліквідовано небезпечних терористів.

1979. Абу Хасан, лідер "Чорного вересня"

Організатор теракту на Мюнхенській літній олімпіаді 1972 року Алі Хасан Саламе

22 січня 1979 року в Бейруті, Ліван, вибухом начиненого вибухівкою автомобіля було вбито палестинського терориста Алі Хасана Саламе (або Абу Хасана). Племінник самого Ясіра Арафата та начальник служби його охорони, Абу Хасан був відомий як один із натхненників різанини на Мюнхенській літній олімпіаді 1972 року, жертвами якої стали 11 членів ізраїльської олімпійської збірної.

Восени 1972 року він був засуджений до смерті прем’єр-міністром Ізраїлю Голдою Меїр та Комітетом оборони країни серед усіх, хто міг мати стосунок до теракту в Мюнхені. (Одним з перших було вбито філософа та письменника Ваїля Зуайтера, чия причетність так і не була доведена, але його підозрювали у допомозі терористам.) Для здійснення операції "Гнів Божий" "Моссад" отримав небувалі повноваження: зокрема, річний бюджет спецслужби був збільшений вчетверо. А на її здійснення знадобилося 20 років: останнього з дев’яти засуджених ватажків "Чорного вересня" Атефа Бсейсо було знищено 1992 року.

Полювання на Абу Хасана тривало довгі дев’ять років, "Моссад" зміг дістатися до нього лише з другої спроби: за шість років до цього в норвезькому Ліллехаммері на очах у вагітної дружини ізраїльськими оперативниками був застрелений офіціант Ахмед Бучікі, зовні схожий на Абу Хасана. До речі, під час замаху на Абу Хасана загинуло 19 людей, включно із випадковими перехожими.

2006. Абу Мусаб аз-Заркаві, лідер "Аль-Каїди" в Іраку

Один із найкривавіших м'ясників "Аль-Каїди" Абу Мусаб аз-Заркаві

Йорданський терорист, лідер створеної ним організації "Єдинобожжя та джихад" вважався одним із найнебезпечніших терористів світу. Як і бен Ладен, воював проти Радянської армії під час Афганської війни, вважався його найближчим помічником. Зокрема, виступав зв’язковим бен Ладена із Саддамом Хуссейном.

Точна кількість жертв Абу Мусаба аз-Заркаві невідома, тому що з 2004 року йому почали приписувати організацію практично всіх великих терактів як в Іраку, так і за його межами. Але крові на його руках чимало: він особисто страчував заручників-іноземців, за його наказами жорстоко вбивали співробітників ЦРУ та представників американських компаній, які працювали на Близькому Сході, а також іракців, які співпрацювали з американськими військовими силами та новою іракською адміністрацією у країні.

Найкривавіший теракт було скоєно в Аммані 9 листопада 2005 року, коли внаслідок вибухів чотирьох міжнародних готелів загинуло 67 чоловік, а 115 — було поранено. Крапку на цьому кривавому шляху поставили дві ракети, випущені 7 червня 2006 американським винищувачем F-16 за сім кілометрів від міста Баакуба.

2008. Імад Мугнія, один із лідерів "Хезболли"

Жодна спецслужба не взяла на себе відповідальність за вбивство Імада Мугнія

Один із творців ліванської організації шиїтів "Хезболла", який очолив її спецслужби, Імад Мугнія на прізвисько "Гієна" входив до списку 25 найнебезпечніших терористів світу за версією ФБР, але дісталися до нього не американці, а всюдисущий "Моссад". (Хоч ізраїльська спецслужба, як завжди, заперечує свою участь у вбивстві Мугнії.)

Як і про більшість терористів, про нього мало що відомо. Народився 1962 року в Лівані. У 13 років вступив до Організації визволення Палестини, вивчився на снайпера, координував трафік зброї для бойовиків ОВП. Імовірно, змінив зовнішність за допомогою пластичної операції.

Перший теракт, в якому вдалося довести участь Мугнії — вибух американського консульства в Бейруті 17 квітня 1983 року, який забрав життя 63 людей. Мугнія стояв за як мінімум шістьма великими терактами, включаючи захоплення радянських заручників у Лівані 1985 року, загалом від його рук загинуло понад 400 людей. Американська влада обіцяла за його голову 20 млн доларів, оскільки вважала його причетним до теракту 9/11.

Пізнього вечора 12 лютого 2008 року Мугнію було знищено за допомогою замінованого автомобіля в передмісті Дамаска, коли він повертався з банкету в іранському посольстві на честь 29-річчя ісламської революції. Судячи з обраної дати, без "Моссаду" все ж таки не обійшлося.

2016. Мулла Ахтар Мансур, лідер "Талібану"

Мулла Ахтар Мансур контролював наркотрафік як мінімум у трьох афганських провінціях

Ахтар Мансур, також відомий як мулла Ахтар Мансур, очолив радикальний ісламський рух "Талібан" 2015 року, після смерті мулли Омара – одного з небагатьох арабських терористів, які померли своєю смертю. Тоді ж під його керівництвом "Талібан" зміг уперше за 15 років захопити стратегічно важливу провінцію Кундуз.

Він здійснював масштабні атаки на служби безпеки Афганістану і, за даними ООН, активно займався збиранням коштів від незаконного обігу наркотиків одразу у трьох афганських провінціях. Все закінчилося у травні 2016 року, коли за згодою президента США Барака Обами Мансура було ліквідовано за допомогою безпілотника. Від терориста не залишилося навіть якісної фотографії.

2017. Карі Ясін, один із лідерів "Аль-Каїди"

Про особистість Карі Ясіна достеменно відомо лише те, що він мертвий

На совісті уродженця Пакистану Карі Ясіна, одного з лідерів "Аль-Каїди", який мав зв’язки з "Техрік-і-Талібан" ("Пакистанський Талібан"), два криваві теракти. 20 вересня 2008 року він організував напад на готель Mariott в Ісламабаді, під час якого загинуло 50 осіб, включаючи двох американських військовослужбовців. А наступного року він організував у Лахорі атаку на автобус із командою крикетистів зі Шрі-Ланки. Внаслідок цього теракту було вбито шістьох пакистанських поліцейських та двох цивільних осіб, а також поранено шістьох членів крикетної команди.

Про особу Карі Ясіна відомо дуже мало. Точно можна стверджувати одне: 19 березня 2017 року терориста було ліквідовано в афганській провінції Пактика ракетним ударом. "Смерть Ясіна свідчить про те, що терористи, які ганьблять іслам і усвідомлено нападають на безневинних людей, не зможуть уникнути правосуддя", — заявив тодішній міністр оборони США Джим Меттіс.

Нагадаємо, у березні 2023 року в німецькому Гамбурзі невідомий відкрив стрілянину в церкві "Свідків Єгови", загинуло вісім осіб, у тому числі й сам нападник. Ще 24 особи отримали поранення.