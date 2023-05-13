Завели "старую шарманку": в США снова заговорили о дефолте

Политические силы страны пытаются выторговывать себе преференции на выборах в следующем году

Соединенные Штаты впервые в истории столкнутся со значительным риском дефолта по федеральному долгу в первые две недели июня, если Конгресс и администрация президента Джо Байдена не примут меры по повышению лимита задолженности.

Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу докладе бюджетного управления Конгресса, передает CNN.

"На протяжении мая будет оставаться неопределенность в том, насколько казначейство сможет финансировать текущие обязательства правительства, даже если доступные средства закончатся только в начале июня", — отметили законодатели в своем отчете.

В отчете сказано, что если потолок госдолга не поднять, "существует значительный риск того, что средства в Минфине закончатся в какой-то момент в первые две недели июня", что приведет к дефолту. "Степень, в которой Минфин сможет финансировать текущие операции правительства, будет оставаться неопределенной в течение мая, даже если у министерства в конечном итоге закончатся средства в начале июня", — говорится в докладе. Его авторы объясняют эту "большую неопределенность" тем, что "сроки и объем поступлений и расходов за прошедшие недели могут отличаться от прогнозов" управления.

В случае, если Министерство финансов с помощью денежных средств и чрезвычайных мер сможет обеспечить работу правительства до 15 июня, то, по оценкам учреждения, квартальные налоговые поступления, ожидаемые примерно в это время, наряду с дополнительными чрезвычайными мерами, могут "позволить правительству продолжать финансирование операций, по крайней мере, до конца июля".

В феврале управление прогнозировало, что федеральное правительство может объявить дефолт в период между июлем и сентябрем. Изменения в оценках связаны с тем, что в прошлом месяце объем налоговых поступлений оказался ниже, чем ожидалось, что привело к сокращению средств, которые федеральное правительство могло бы использовать для предотвращения дефолта.

Учреждение также скорректировало свой прогноз дефицита федерального бюджета на этот год до $1,5 трлн, что на $0,1 трлн выше февральского прогноза.

Напомним, что угроза дефолта – один из приемов в противостоянии различных политических сил в США. Большая часть государственных расходов США финансируется за счет займов и выпуска долговых ценных бумаг, а именно казначейских облигаций. Это финансирование позволяет правительству выполнять различные обязательства, такие как возврат налогов, зарплаты военным, программы социального и медицинского страхования, а также выплаты процентов по существующему долгу.

Концепция потолка долга восходит к 1917 году, во время Первой мировой войны, когда Конгресс впервые установил лимит заимствования для военных облигаций. Учитывая, что правительство США обычно тратит больше, чем получает в виде доходов, возникает бюджетный дефицит, что требует увеличения заимствований и повышения потолка государственного долга. С 1960 года это произошло 78 раз. В настоящее время лимит государственного долга составляет 31,4 трлн долларов, что превышает 123% годового ВВП. Неспособность поднять потолок долга помешала бы Казначейству выпускать облигации, заставив правительство полагаться исключительно на поступающие доходы и остатки денежных средств. В конечном итоге правительство не сможет выполнить свои обязательства, что может привести к техническому дефолту, например, к невыплате по государственным облигациям.

Хотя США никогда не объявляли дефолт по своим долгам, в последние годы между республиканцами и демократами происходили интенсивные дебаты относительно повышения потолка заимствований.

К примеру, в январе угроза дефолта возникла из-за того, что контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

Подобная ситуация намечалась и в феврале, когда США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций, и дефолта не последовало.

Другими словами, все выступают за сокращение расходов, но никто не хочет этого делать в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами, ведь сокращение социальных расходов дает лишнее преимущество оппонентам.

Чтобы избежать появления ситуаций с угрозой дефолта в будущим, администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Но пока что дело закончилось договоренностью о проведении консультаций (опять же, с оглядкой на будущие выборы).

В то же украинцам не стоит опасаться прекращения помощи США нашей стране: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти США даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать помощь Киеву до конца финансового года благодаря тому, что за счет уже выделенных администрации средств.

Напомним, что недавно Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его сумма составила 1,2 млрд долларов при том, что совсем недавно, а имеено 3 мая, Америка уже передала Украине вооружения и боеприпасов на 300 млн долларов.