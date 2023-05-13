Завели "стару шарманку": у США знову заговорили про дефолт

Політичні сили країни намагаються виторгувати собі преференції на виборах наступного року

Сполучені Штати вперше в історії зіткнуться зі значним ризиком дефолту за федеральним боргом у перші два тижні червня, якщо Конгрес та адміністрація президента Джо Байдена не вживуть заходів щодо підвищення ліміту заборгованості.

Такі дані наводяться в опублікованій у п’ятницю доповіді бюджетного управління Конгресу, повідомляє CNN.

"Протягом травня залишатиметься невизначеність у тому, наскільки казначейство зможе фінансувати поточні зобов’язання уряду, навіть якщо доступні кошти закінчаться лише на початку червня ", — зазначили законодавці у своєму звіті.

У звіті сказано, що якщо стелю держборгу не підняти, "існує значний ризик того, що кошти в Мінфіні закінчаться в якийсь момент у перші два тижні червня", що призведе до дефолту. "Ступінь, в якій Мінфін зможе фінансувати поточні операції уряду, залишатиметься невизначеною протягом травня, навіть якщо у міністерства зрештою закінчаться кошти на початку червня", — йдеться у доповіді. Її автори пояснюють цю "велику невизначеність" тим, що "строки та обсяг надходжень та витрат за минулі тижні можуть відрізнятися від прогнозів" управління.

У разі, якщо Міністерство фінансів за допомогою грошових коштів та надзвичайних заходів зможе забезпечити роботу уряду до 15 червня, то, за оцінками установи, квартальні податкові надходження, очікувані приблизно в цей час, поряд із додатковими надзвичайними заходами можуть "дозволити уряду продовжувати фінансування операцій., принаймні, до кінця липня".

У лютому управління прогнозувало, що федеральний уряд може оголосити дефолт у період між липнем та вереснем. Зміни в оцінках пов’язані з тим, що минулого місяця обсяг податкових надходжень виявився нижчим, ніж очікувалося, що призвело до скорочення коштів, які федеральний уряд міг би використати для запобігання дефолту.

Установа також скоригувала свій прогноз дефіциту федерального бюджету на цей рік до $1,5 трлн, що на $0,1 трлн вище за лютневий прогноз.

Нагадаємо, що загроза дефолту – один із прийомів у протистоянні різних політичних сил у США. Більшість державних витрат США фінансується з допомогою позик і випуску боргових цінних паперів, саме казначейських облігацій. Це фінансування дозволяє уряду виконувати різні зобов’язання, такі як повернення податків, зарплати військовим, програми соціального та медичного страхування, а також виплати відсотків за існуючим боргом.

Концепція стелі боргу сягає 1917 року, коли під час Першої світової війни Конгрес вперше встановив ліміт запозичення для військових облігацій. Враховуючи, що уряд США зазвичай витрачає більше, ніж отримує у вигляді доходів, виникає бюджетний дефіцит, що вимагає збільшення запозичень та підвищення стелі державного боргу. З 1960 року це сталося 78 разів. Наразі ліміт державного боргу становить 31,4 трлн доларів, що перевищує 123% річного ВВП. Нездатність підняти стелю боргу завадила б Казначейству випускати облігації, змусивши уряд покладатися виключно на доходи, що надходять, і залишки коштів. Зрештою, уряд не зможе виконати свої зобов’язання, що може призвести до технічного дефолту, наприклад, до невиплати за державними облігаціями.

Хоча США ніколи не оголошували дефолт за своїми боргами, останніми роками між республіканцями та демократами відбувалися інтенсивні дебати щодо підвищення стелі запозичень.

Наприклад, у січні загроза дефолту виникла через те, що контролюючі Палату представників республіканці були згодні підвищити стелю держборгу, але за умови значного скорочення бюджетних видатків. Білий дім відхилив ці вимоги, заявивши, що готовий обговорювати зниження витрат, але законодавці мають підняти ліміт заборгованості без жодних умов.

Подібна ситуація намічалася і в лютому, коли США перевищили законодавчо встановлену на рівні $31,4 трлн стелю держборгу, після чого Мінфін країни змушений був задіяти надзвичайні заходи для продовження своїх фінансових операцій, і дефолту не було.

Іншими словами, всі виступають за скорочення видатків, але ніхто не хоче цього робити у зв’язку з майбутніми президентськими виборами, адже скорочення соціальних видатків дає зайву перевагу опонентам.

Щоб уникнути появи ситуацій із загрозою дефолту в майбутньому, адміністрація США останні місяці закликає Конгрес підняти ліміт заборгованості. Але поки що справа закінчилася домовленістю про проведення консультацій (знову ж таки, з огляду на майбутні вибори).

У той же час українцям не варто побоюватися припинення допомоги США нашій країні: координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що влада США навіть у разі дефолту збереже можливість надавати допомогу Києву до кінця фінансового року завдяки тому, що за рахунок вже виділених адміністрації коштів.

Нагадаємо, що нещодавно Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його сума становила 1,2 млрд доларів при тому, що зовсім недавно, а саме 3 травня, Америка вже передала Україні озброєння та боєприпасів на 300 млн доларів.