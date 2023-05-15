Правда или фейк? Смерть Джорджа Сороса обсуждают в сети

В социальных сетях говорят о том, что сердце миллиардера перестало биться на 93-м году жизни

В сети активно распространяется информация якобы о смерти американского финансиста, инвестора и миллиардера Джорджа Сороса. Однако подтверждения этому нет и при этом некоторые СМИ уже начали писать о том, что это очередной фейк.

Так, сегодня, 15 мая, известный американский блогер и приятель Илона Маска Мэтт Уоллес на своей странице в Twitter опубликовал пост о смерти Сороса, назвав и ее причину. Однако тут же он подчеркнул, что пока эта информация на уровне слухов.

"Ходят слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа", — написал он.

При этом стоит отметить, что еще вчера Уоллес публиковал еще один пост про Сороса, в котором раскритиковал его. Слова блогера также не были ничем подтверждены.

"Срочно: Джордж Сорос продал все свои акции Tesla. Он злится на Илона Маска за восстановление свободы слова в Твиттере!", — написал блогер 14 мая на своей странице в Twitter.

В то же время издание Sportskeeda пишет о том, что слухи о смерти развенчал пользователь социальной сети Twitter NE0Ndemo. Он заявил, что фейковая информация о Соросе была впервые опубликована на странице PoliticsFAIRL. Однако на тот момент у этого аккаунта было всего несколько подписчиков. Затем этот пост расфорсили по сети и сейчас уже в "Твиттере" есть множество сообщений о якобы смерти миллиардера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал том, что Илон Маск заявил, что уходит с поста генерального директора Twitter, а на этот пост уже найдена новая кандидатура. СМИ вычислили, кто может занять место миллиардера.