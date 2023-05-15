Правда чи фейк? Смерть Джорджа Сороса обговорюють у мережі

У соціальних мережах говорять про те, що серце мільярдера перестало битися на 93-му році життя

У мережі активно поширюється інформація нібито про смерть американського фінансиста, інвестора та мільярдера Джорджа Сороса. Однак підтвердження цьому немає, і деякі ЗМІ вже почали писати про те, що це черговий фейк.

Так, сьогодні, 15 травня, відомий американський блогер і приятель Ілона Маска Метт Уоллес на своїй сторінці у Twitter опублікував пост про смерть Сороса, назвавши її причину. Однак тут же він наголосив, що поки що ця інформація на рівні чуток.

"Ходять чутки, що Джордж Сорос щойно помер від серцевого нападу", — написав він.

При цьому варто зазначити, що ще вчора Уоллес публікував ще один пост про Сороса, де розкритикував його. Слова блогера також не були підтверджені нічим.

"Терміново: Джордж Сорос продав усі свої акції Tesla. Він злиться на Ілона Маска за відновлення свободи слова у Твіттері!", — написав блогер 14 травня на своїй сторінці у Twitter.

Водночас видання Sportskeeda пише про те, що чутки про смерть розвінчав користувач соціальної мережі Twitter NE0Ndemo. Він заявив, що фейкова інформація про Сороса була вперше опублікована на сторінці PoliticsFAIRL. Однак на той момент цей обліковий запис мав лише кілька підписників. Потім цю посаду розфорсили по мережі й зараз уже в "Твіттері" є безліч повідомлень про смерть мільярдера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав тому, що Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter, а на цю посаду вже знайдено нову кандидатуру. ЗМІ вирахували, хто може посісти місце мільярдера.