Как украинская колыбельная вдохновила на создание "Summertime"

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В популярной детской колыбельной "Ой ходит сон у окон" и американского хита "Summertime", который исполняли Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, на самом деле есть много общего. В свое время украинская колыбельная вдохновила создание музыкального хита композитора Джорджа Гершвина. После посещения концерта капеллы Кошица он положил песню на ритмы блюза.

Первые записи текста песни датируются еще XIX веком в альманахе "Русалка Днестровая". А потом колыбельная вошла в репертуар Украинского Национального Хора, который на протяжении всего времени своего существования, начиная с 1919 года, много гастролировал по Европе и Америке. Руководитель хора Александр Кошиц провел хоровую обработку фортепианной миниатюры Василия Барвинского, в основе которой лежала народная песня "Ой ходит сон".

Уже в 1929 году в Нью-Йорке на выступлении хора Кошица присутствовал композитор Джордж Гершвин. Талантливый композитор был выходцем из семьи эмигрантов из Одессы. Потребовалось пять долгих лет, чтобы песня уже в новой ипостаси увидела свет. Так, в феврале 1934 года родилась ария из оперы "Порги и Бесс" – ария, которой суждено было в будущем стать самостоятельной джазовой композицией и мировым шедевром "Summertime". Классическим считается исполнение "Summertime" Луи Армстронг и Элла Фицджеральд. Песня звучала в исполнении The Beatles, Уитни Хьюстон, Майлза Дэвиса, Дженис Джоплин.

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