Як українська колискова надихнула на створення "Summertime"

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

В популярної дитячої колискової "Ой ходить сон коло вікон" та американського хіта "Summertime", який виконували Луї Армстронг та Елла Фіцджеральд, насправді є багато спільного. Свого часу українська колискова надихнула на створення музичного хіта композитора Джорджа Гершвіна. Після відвідування концерту капели Кошиця він поклав пісню на ритми блюзу.

Перші записи тексту пісні датуються ще XIX століттям в альманасі "Русалка Дністровая". А потім колискова увійшла в репертуар Українського Національного Хору, котрий протягом усього часу свого існування, починаючи з 1919 року, багато гастролював Європою та Америкою. Керівник хору Олександр Кошиць здійснив хорову обробку фортепіанної мініатюри Василя Барвінського, в основі якої лежала народна пісня "Ой ходить сон".

Вже у 1929 році у Нью-Йорку на виступі хору Кошиця був присутній композитор Джордж Гершвін. Талановитий композитор був вихідцем з родини емігрантів з Одеси. Знадобилося п’ять довгих років, щоби пісня вже в новій іпостасі побачила світ. Так у лютому 1934 року народилася арія з опери "Поргі та Бесс" – арія, котрій судилося у майбутньому стати самостійною джазовою композицією і світовим шедевром "Summertime". Класичним вважається виконання "Summertime" Луї Армстронг і Елла Фіцджеральд. Пісня звучала у виконанні The Beatles, Вітні Г'юстон, Майлза Девіса, Дженіс Джоплін.

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