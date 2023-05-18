День вишиванки: як рок-легенда Джим Моррісон носив вишиту сорочку

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Соліст The Doors Джим Моррісон на знаменитому фото позував у вишитій сорочці, яку йому подарував художник Енді Воргол. Митець мав українське коріння, називав себе – русином і дуже любив усе українське. Легенда попкультури працював у Нью-Йорку у районі East Village біля магазину діаспори SURMA (Surma Book & Music Company). Він часто заходив туди, щоб купити вишиванки, тканини та інші предмети, що нагадували йому про рідні місця.

Морісон і Воргол познайомилися на "Фабриці" — покинутому заводі, який Воргол перетворив на центр культурного життя в Нью-Йорку. Там він знімав фільми, проводив виставки своїх арт-робіт та збирав богемну тусовку. Фотографію Моррісона у Вишиванці зробив американський фотограф Гай Вебстер.

Соліст The Doors Джим Моррісон у вишиванці

Зазначимо, що у кожен третій четвер травня українці святкують День вишиванки. З кожним роком все більше українців воліють повертатися до своєї культури та цікавляться національним одягом, при цьому у вишиванках помічають і багато відомих іноземців. Проте не у кожній появі знаменитості у вишиванці є позитив для українців. Адже справді важливо, щоб ці знаменитості одягали український етнічний одяг із правильним меседжем.