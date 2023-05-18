День вышиванки: как рок-легенда Джим Моррисон носил вышитую рубашку

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Солист The Doors Джим Моррисон на знаменитом фото позировал в вышитой рубашке, которую ему подарил художник Энди Уорхол. Художник имел украинские корни, называл себя русином и очень любил все украинское. Легенда поп-культуры работал в Нью-Йорке в районе East Village возле диаспорного магазина SURMA (Surma Book & Music Company). Он часто заходил туда, чтобы купить вышитые сорочки, ткани и другие предметы, напоминавшие ему о родных местах.

Моррисон и Уорхол познакомились на "Фабрике" — заброшенном заводе, который Уорхол превратил в центр культурной жизни в Нью-Йорке. Там он снимал фильмы, проводил выставки своих арт-работ и собирал богемную тусовку. Фотографию Моррисона в вышиванке сделал американский фотограф Гай Уэбстер.

Солист The Doors Джим Моррисон в вышиванке

Отметим, что каждый третий четверг мая украинцы празднуют День вышиванки. С каждым годом все больше украинцев предпочитают возвращаться к своей культуре и интересуются национальной одеждой, при этом в вышитых сорочках замечают и многие известные иностранцы. Однако не в каждом появлении знаменитости в вышиванку есть позитив для украинцев. Ведь действительно важно, чтобы эти знаменитости одевали украинскую этническую одежду с правильным месседжем.