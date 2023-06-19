Пока можно обойтись без концлагерей: президент Чехии предложил "наблюдать" за россиянами в ЕС

По мнению Петра Павела, есть достаточно примеров, когда ограничения вводились против граждан страны-агрессора

Президент Чехии Петр Павел, считающий возможным получение Украиной западных гарантий безопасности после войны, считает, что за россиянами, живущими за границей, необходимо "наблюдать" западным спецслужбам.

Об этом он сказал в интервью CNN Prima News.

При этом президент Павел уточнил, что имеет в виду не слежку за каждым гражданином рф, а именно общее наблюдение за тем, что происходит в российской общине.

По словам президента Чехии, "все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения". Известно, что в годы Второй мировой войны власти США насильственно переместили не менее 125 тысяч японцев, больше половины которых были американскими гражданами, в концентрационные лагеря, называвшиеся "военными центрами перемещения".

По словам президента Чехии, он не одобряет методы, которые американцы использовали в отношении японцев, и не призывает ими пользоваться.

Павел подчеркнул, что привел эту ситуацию в качестве "исторического контекста", показывая таким образом, что определенные меры вводились против граждан воюющей страны и в прошлом.

Напомним, что ранее Петр Павел, как бывший военный, прокомментировал ситуацию на фронте: на Западе видят "окно возможностей для ВСУ в этом году". Но если каких-то целей не удастся достичь, то освобождение страны придется отложить до весны 2024-го, а это связано с рядом определенных трудностей.