Поки що можна обійтися без концтаборів: президент Чехії запропонував "спостерігати" за росіянами в ЄС

На думку Петра Павела, є достатньо прикладів, коли обмеження запроваджувалися проти громадян країни-агресора

Президент Чехії Петр Павел, який вважає можливим отримання Україною західних гарантій безпеки після війни, певен, що за росіянами, які живуть за кордоном, необхідно "спостерігати" західним спецслужбам.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN Prima News.

При цьому президент Павел уточнив, що має на увазі не стеження за кожним громадянином рфї, а саме загальне спостереження за тим, що відбувається в російській громаді.

За словами президента Чехії, "все японське населення, яке проживало у Сполучених Штатах, також знаходилося під суворим режимом спостереження". Відомо, що в роки Другої світової війни влада США насильно перемістила не менше 125 тисяч японців, більше половини з яких були американськими громадянами, до концентраційних таборів, які називалися "військовими центрами переміщення".

За словами президента Чехії, він не схвалює методи, які американці використовували щодо японців, і не закликає ними користуватися.

Павел підкреслив, що навів цю ситуацію як "історичний контекст", показуючи таким чином, що певні заходи вводилися проти громадян країни, що воює, і в минулому.

Нагадаємо, що раніше Петро Павло як колишній військовий прокоментував ситуацію на фронті: на Заході бачать "вікно можливостей для ЗСУ цього року". Але якщо якихось цілей не вдасться досягти, то звільнення країни доведеться відкласти до весни 2024-го, а це пов’язано з певними труднощами.