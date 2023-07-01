Не НЛО: в Польше обнаружили загадочный воздушный шар

Неизвестный объект был найден у границы с Калининградом, он вполне мог залететь с территории России.

В Польше продолжается "эпопея" с воздушными шарами: после обнаружения в начале июня объекта, похожего на воздушный шар с коробкой из пенопласта и антенной, полицейские сообщили о том, что подобный объект найден и у границы с Калининградом.

Об этом сообщает агентство PAP.

"Вблизи границы с Калининградской областью россии в городе Бранево обнаружен объект, похожий на воздушный шар", — говорится в сообщении.

В частности, отдел полиции Варминско-Мазурского воеводства, расположенный в районе Бранево, сообщил о том, что около 12:00 в пятницу, 30 июня, получил сообщение от местного жителя.

Мужчина рассказал, что обнаружил объект, похожий на воздушный шар. На место происшествия выехал полицейский патруль. Спикер полиции Рафал Яцковский отметил, что предмет изъяли и передали военным.

"По предварительным данным, объект, найденный сегодня в районе Бранево, является воздушным шаром. Сейчас соответствующие органы проводят расследование", — заявили в Министерстве обороны Польши.

Журналисты напоминают, что в середине мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший с территории Беларуси аэростат.

Напомним, что "шаромания" началась в мире после того, как в небе США появился китайский воздушный шар. Впоследствии подобные объекты начали появляться и в небе Украины – как оказалось, их запускали россияне с целью уточнения расположения подразделений ВСУ и военных объектов.