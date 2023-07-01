Не НЛО: в Польщі виявили загадкову повітряну кулю

Невідомий об'єкт знайшли біля кордону з Калінінградом, він цілком міг залетіти з території рф

В Польщі продовжується "епопея" з повітряними кулями: після виявлення на початку червня об’єкту, схожого на повітряну кулю з коробкою з пінопласту та антеною, поліцейські повідомили про те, що подібний об'єкт знайдено біля кордону з Калінінградом.

Про це повідомляє агенція PAP.

"Поблизу кордону із Калінінградською областю рф у місті Бранево виявлено об'єкт, схожий на повітряну кулю", — говориться у повідомленні.

Зокрема, відділ поліції Вармінсько-Мазурського воєводства, що знаходиться в районі Бранево, повідомив про те, що близько 12:00 у п'ятницю, 30 червня, отримав повідомлення від місцевого жителя.

Чоловік розповів, що виявив об'єкт, схожий на повітряну кулю. На місце події виїхав поліцейський патруль. Речник поліції Рафал Яцковський зазначив, що предмет вилучили та передали військовим.

"За попередніми даними, об’єкт, знайдений сьогодні в районі Бранево, є повітряною кулею. Зараз відповідні органи проводять розслідування", — заявили в Міністерстві оборони Польщі.

Журналісти нагадують, що у середині травня в повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, який залетів з території Білорусі.

Нагадаємо, що "кулеманія" почалася у світі після того, як в небі США з'явилася китайська повітряна куля. Згодом подібні об'єкт и почали з'являтися і в небі України – як виявилося, їх запускали росіяни з метою уточнення розташування підрозділів ЗСУ та військових об'єктів.